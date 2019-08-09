لقجع يُحدد موعد الإعلان عن المدرب الجديد لـ “الأسود”

نُشر بتاريخ :  2019-08-09 - 17:29
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هبة بريس

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، خلال اجتماع انعقد صباح اليوم الجمعة 09 غشت، أن الإعلان عن مدرب المنتخب الوطني الجديد سيكون الأسبوع المقبل.

وذكر بلاغ للجامعة، أن المكتب المديري للجامعة برئاسة لقجع، عقد اجتماعا بمقر الجامعة بالرباط، للحديث عن مستجدات الإدارة التقنية الوطنية والمنتخبات الوطنية.

وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، حدد لقجع، تواريخ استعدادات مختلف المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، الخاصة بشهر شتنبر المقبل.

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تعليق واحد

  1. مواطن

    في 22:30

    اجنبي مرة أخرى ؟؟، زيدوا شبعوا فلوس.

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