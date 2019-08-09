إغلاق مساجد القدس في أول أيام عيد الأضحى ودعوات لشد الرحال إلى الأقصى

هبة بريس - وكالات

أعلنت هيئات إسلامية فلسطينية عن إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد القادم، لتكون صلاة العيد جامعة في المسجد الأقصى.

وطالبت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة اليوم الجمعة.

وجاء في البيان المشترك للهيئات الدينية: “أن عيدنا رباط، وأهالي بيت المقدس وأكنافه سوف يقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين، وستقف الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء صفا واحدا ضد فرض أي تقسيم مكاني أو زماني للمسجد الأقصى”.

ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس.

كما أكدت الهيئات الإسلامية على “جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من عيد الأضحى حتى نعمر الأقصى في أول أيام العيد”.

وختم البيان: “لنكن يدا واحدة في وجه كل قرار ظالم”.

ويأتي ذلك ردا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد، وبعد قرار إعلان الشرطة الإسرائيلية أنها ستجري “تقييما” للوضع في الأقصى مع ساعات الصباح الأولى يوم العيد لتقرر بناء عليه فتح المسجد أم لا.

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