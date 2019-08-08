موسم الحج.. صلاة وتسوق

هبة بريس ـ رياضة

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، رفع دعوى قضائية، ضد الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة إلى محكمة التحكيم الرياضي (الكاس)، على خلفية عدم السماح للمنتخب الأول بخوض تصفيات مونديال قطر 2022 على أرضه ووسط جماهيره.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة المحلي علي جبار، في تصريحات صحفية، إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم تفاجأ بقرار الفيفا الذي حرم الجمهور من متابعة منتخبه وهو يلعب على أرضه، بالرغم صدور قرار سابق برفع الحظر عن ملاعب البصرة وأربيل وكربلاء”.

وأضاف: “قرار الاتحاد الدولي هذا جاء إثر تدخلات خارجية من قبل دول تعرف بأنها لا تستطيع مواجهة المنتخب العراقي وجمهوره، في أرض البصرة مما دفعها للعمل على إقناع الاتحاد الدولي بإعادة الحظر على الملاعب العراقية”.

وأوضح، أن “هناك وفداً أمنياً من الاتحاد الدولي، تم إرساله للعراق اليوم للاطلاع على أمن ملاعب أربيل وكربلاء، فيما سيزور الوفد البصرة الأحد المقبل، قبل إصدار قرار نهائي برفض لعب العراق على أرضه أو السماح بلعب المباريات في البصرة”.

ويستعد العراق للمشاركة فى التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، وكأس أمم آسيا (الصين 2023)، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثالثة التى تضم منتخبات إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

في ذات السياق، طالب البرلمان العراقي، الخميس، الاتحادين الدولي والآسيوي برفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأرسل النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، خطاباً رسمياً إلى رئيس الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو ، قال فيه إن “العراق يشهد حضور الكثير من رؤساء الدول والوفود الرسمية ويعقد على أرضه مختلف الفعاليات والمؤتمرات العربية والدولية، لذا ندعوك إلى زيارة العراق للاطلاع على الأجواء الإيجابية التي يشهدها”.

وكان إنفانتينو قد أعلن، في 16 مارس 2018، رفع الحظر المفروض على ثلاثة ملاعب عراقية في محافظات أربيل وكربلاء والبصرة، بمساهمة قطرية، وذلك بعد نحو 3 عقود من الحرمان بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

واستضاف العراق نسختين من بطولة الصداقة الدولية الودية، كما خاضت أنديته مباريات على أرضها في المسابقات القارية؛ دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، كما يحتضن حالياً بطولة غرب آسيا بمشاركة 9 منتخبات مقسمة على مجموعتين

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