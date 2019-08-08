بسبب الخطاب العنصري ..منظمة نسائية تٌعد لمحاسبة نائب “بيجيدي” وأستاذ

هبة بريس ـ الرباط
نددت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، ب”الخطاب العنصري المتطرف” المتضمن في تدوينتين صادرتين عن رجل تعليم بمدينة القصر الكبير ونائب برلماني عن فريق العدالة والتنمية، والذين حرضا فيهما على “العنف والتطرف” ضد سائحات بلجيكيات كن يقمن بأنشطة اجتماعية تطوعية بمنطقة تارودانت.
واستنكرت نشطات الجمعية النسائية، “الخطاب الإرهابي المتخلف”، معتبرة أنه يضرب عرض الحائط المشروع المجتمعي المغربي ورسالة الدستور المغربي المرتكزة على المساواة واحترام الآخر.
واعتبرت جسور، أن تدوينتي الأستاذ والنائب البرلمان، “تصرف هجومي” الهجومي يمس بصورة المجتمع المغربي المعروف بالتسامح والتعايش وقبول الاختلاف.
وشددت الجمعية، على رفضها التام لترويج الكراهية والعنف والخطاب العنصري والمتطرف، مطالبة بوضع حد لمثل هذه التصرفات ومعاقبة كل من سولت له نفسه المساس بالحرية والاستقرار.
وكان الأستاذ “أ.الفارسي” قد أوقف أول أمس الثلاثاء، بعد نشره تدوينة أشاد بـأعمال إرهابية وحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات بلجيكيات يقمن بأعمال تطوعية، بالإضافة للنائب البرلماني العسري عن حزب العدالة والتنمية، والذي نشر تدوينة يتهم فيها سائحات بلجيكيات يتطوعن في عمل إنساني بأحد المناطق النائية، بضواحي اقليم ترودانت” بنشر الفاحشة وسط مجتمع محافظ مشككا في نوايا المتطوعات في هذا الورش التطوعي.
عبد العلي
في 22:19
الفساد سيحاسب الشرفاء تريدون ترك الحياء حتئ في الدواوير التي فيها الحياء والحشمة نحن نعرف الأيادي التي تشتغل في الخفاء لتدمير المغرب إقتصاديا أمنيا وأخلاقيا وأنتم صحافة الرديلة بوق الفساد أعرف أنكم لن تنشروا تعليقي ولكن هي رسالة مني لكم لك الله يا وطني
علي
في 22:38
في البداية كنت اشكر الفكرة وفي نفس الوقت اعاتب كل المسؤولين على هدا البلد .لا كن عندما تتدخل هذه الجمعيات الاسترزاقية أقول لهم إن هذه تشارك في فساد البلاد ويخربونها مثل السياسيين .
un citoyen révolté
في 22:51
Qu’attend Monsieur Procureur Générale de la Ville de Taroudante pour diligenter une enquête avec mis en examen de ce parle..mentaire. Quant est ce que ce parlementaire donne des ordres dans l’air pour assassiner des filles bénévoles dans cette région?
Est ce que ce dernier a bien penser sur ce que peut provoquer son mensonge contre des filles ayant l’honneur de venir rendre service à une population que lui est sensé protéger,défendre,dans le but de sa mission(Parlementaire)
Au lieu de faire venir ses filles lui même et leur ordonne d’aider .Ces Européennes.
Franchement, notre Justice doit agir dans l’immédiat et auditionner ce monsieur, si il n’est pas un terroriste caché dans l’habit de ce représentant des citoyens. Bref
Il y a beaucoup a dire——————————PSV
مغربي من سوس العالمة
في 22:54
اي، ارى ان الغرب قد جعل له موطئ قدم في هذه البلاد من خلال دعم هذه الجمعيات التي تخرب بيوت المسلمين بدعوى الحقوق، ولكن من ذا الذي يعقل؟ كل يلهو وراء دنياه، ولا يهمه الا ثمن البطاطس ان غلى، اما دين الله وحرماته فلا يلتفت اليه الى ثلة قليلة ممن يسمون بالظلاميين الارهابيين، كل هذا الازعاج الصياح بسبب ان واحدا ممن فيه غيرة على دينه امر بمعروف في زمان اصبح فيه المعروف منكرا، وهذا الإرهاب كله ضد هذا الرجل حتى لا يتجرأ احد على انتقاد اي فساد، ولكن الله غالب على امره، وسيهزم الجمع ويولون الدبر
مغربي
في 00:02
هذه الحفنة من المريضات لم تتأثر بمقتل هبة التي احترقت امام والدتها ولا بقصة حنان ولا بغيرها من الحالات الانسانية. ولم يجدن الا التضامن من قضية فارغة ناجمة عن تدوينة على الانترنيت حتى هؤلاء الشابات اعانهن الله لم يعرن اي اهتمام لهذه الامراض النفسية.حفنة من المساليات
ولد حميدو
في 03:07
لمادا لم يتكلم هدا البرلماني عندما تم ضبط الفقيه المتزوج مع ارملة من الفصيل الدعوي للبيجيدي و كدلك لم يستنكر تبادل القبلات بين ممثلتين مغربيتين بمهرجان كان
هدا يدل بان اطرافا تريد ضرب السياحة او العمل الطوعي بالمغرب
لباس البلجيكيات تلبسه حتى بعض المغربيات في الصيف اما الحركات الجنسية في الشارع العام فكلنا لن نقبلها
ولد حميدو
في 04:04
لو لم يلاحظن مغربيات بسراويل قصيرة فسوف لن يلبسن نفس اللباس فرغم ما وقع بشمهروش ما زلن ياتين للمغرب و البعض لن يرتاح حتى يضرب السياحة بالمغرب
الكانبو
في 04:14
التعليقات بيجيدية