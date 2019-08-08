بسبب الخطاب العنصري ..منظمة نسائية تٌعد لمحاسبة نائب “بيجيدي” وأستاذ

هبة بريس ـ الرباط

نددت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، ب”الخطاب العنصري المتطرف” المتضمن في تدوينتين صادرتين عن رجل تعليم بمدينة القصر الكبير ونائب برلماني عن فريق العدالة والتنمية، والذين حرضا فيهما على “العنف والتطرف” ضد سائحات بلجيكيات كن يقمن بأنشطة اجتماعية تطوعية بمنطقة تارودانت.

واستنكرت نشطات الجمعية النسائية، “الخطاب الإرهابي المتخلف”، معتبرة أنه يضرب عرض الحائط المشروع المجتمعي المغربي ورسالة الدستور المغربي المرتكزة على المساواة واحترام الآخر.

واعتبرت جسور، أن تدوينتي الأستاذ والنائب البرلمان، “تصرف هجومي” الهجومي يمس بصورة المجتمع المغربي المعروف بالتسامح والتعايش وقبول الاختلاف.

وشددت الجمعية، على رفضها التام لترويج الكراهية والعنف والخطاب العنصري والمتطرف، مطالبة بوضع حد لمثل هذه التصرفات ومعاقبة كل من سولت له نفسه المساس بالحرية والاستقرار.

وكان الأستاذ “أ.الفارسي” قد أوقف أول أمس الثلاثاء، بعد نشره تدوينة أشاد بـأعمال إرهابية وحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات بلجيكيات يقمن بأعمال تطوعية، بالإضافة للنائب البرلماني العسري عن حزب العدالة والتنمية، والذي نشر تدوينة يتهم فيها سائحات بلجيكيات يتطوعن في عمل إنساني بأحد المناطق النائية، بضواحي اقليم ترودانت” بنشر الفاحشة وسط مجتمع محافظ مشككا في نوايا المتطوعات في هذا الورش التطوعي.

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