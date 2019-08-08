النقل الحضري بالرباط: يوم 7 غشت لم يشهد تسليم المرفق لمجموعة “ألزا سيتي بيس”

هبة بريس – الرباط

خلافا للمعلومات التي تداولتها عدة مصادر والتي أفادت أن شروع مجموعة “ألزا سيتي بيس” في تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات على مستوى الرباط وسلا وتمارة يوم 7 غشت الجاري، ، لم تتحقق هذه التوقعات ولم يتم تسليم مرفق النقل للوافد الجديد.

موقع “هبة بريس” أثار هذا الموضوع في مقال سابق أبرز من خلاله أن المؤشرات كانت كلها لا توحي بوجود أي استعدادات توحي بتسليمه للمفوض له الجديد لأسباب يكتنفها الغموض وتثير تساؤلات لا جواب لها.

ورفعا لأي التباس وإماطة اللثام عن الغموض الذي يخيم على هذا الملف، ربط موقع هبة بريس الاتصال بممثل ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بخلية التدبير المفوض لاستفساره في الأمر حيث قال أنه إلى حدود الآن ليس له أي معلومة حول تاريخ تسليم مرفق النقل الحضري للوافد الجديد، فيما السيد جامع المعتصم رئيس مؤسسة التعاون كعادته لم يرد على الهاتف.

مصدر من داخل مؤسسة التعاون فضل عدم الكشف عن هويته يرجح أن تكون هناك طبخات ما في الكواليس بضوء أخضر- بطريقة أو أخرى- من ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ما يطرح توجسات وتخوفات مثيرة لدى سكان العاصمة الذين ينتظرون بشغف كبير حلول الوافد الجديد من أجل امتصاص أزمة التنقلات الحضرية لديهم، مبرزا أنه إلى حدود الآن لم يتم تفويت عمال شركة ستاريو إلى الوافد الجديد ولا حتى المستودعات ، فيما عدد الحافلات التي يجب الشروع بها هو 350 حافلة في حين أن الوافد الجديد لم يوفر منها سوى 120 حافلة.

وأضاف أن عملية ظروف تسليم مرفق النقل الحضري إلى الوافد الجديد لم تكتمل مقوماتها بعد، ناصحا الجهات المعنية إلى التفكير في تسليمه ما بعد فاتح شتنبر المقبل، أي إلى حين اكتمال التحضيرات الضرورية لكي تكون بداية موفقة وناجحة.

ليبقى السؤال مطروحا..؟ من هو صاحب هذه التلاعبات في انطلاقة النقل الحضري بمدينة الرباط وما هو موقف والي الجهة ..؟

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