صــرف إعانــة عيــد الاضحى لفائــدة أكثر من 70 ألــف قيــم دينــي بالمغــرب

هبة بريس

أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين أنها شرعت ابتداءا من فاتح غشت الجاري في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ بمبلغ إجمالي يتجاوز 35 مليون درهم موزع بمعدل 500 درهم لكل قيم ديني منخرط يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف درهم.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ ، أنه حرصا منها على تمكين أكبر عدد من المنخرطين من الاستفادة من الإعانة قبل حلول عيد الأضحى، فقد تم صرفها لفائدة ما يقارب 50 ألف مستفيد من القيمين الدينيين المزاولين والعاجزين وكذا أرامل المنخرطين المتوفين، مضيفة أنه من المتوقع أن يتجاوز العدد الأجمالي للمستفيدين 70 ألف.

وأشار البلاغ إلى أن تخصيص هذه الإعانة يأتي تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وإيمانا بضرورة مؤازرة القيم الديني وذويه في المناسبات الدينية والاجتماعية.

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