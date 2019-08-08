مراكش: جريمة قتل بسبب استغلال زاوية لبيع مستلزمات عيد الاضحى

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ضاهر محمد؛ مراكش
تمكنت عناصر الشرطة القضائية صباح اليوم من توقيف مرتكب جريمة قتل في حق شاب بحي دوار ازيكي بمقاطعة المنارة، فيما يتواصل البحث للوصول الى شقيقه الذي اختفى عن الانظار.
وتعود تفاصيل الجريمة بعد خلاف بين شقيقين والضحية حول احقية استغلال زاوية في الحي لبيع الفحم ومستلزمات عيد الاضحى، تطور الى شجار عنيف انتهى بمقتل غريمهما الثلاثيني بعد تلقيه طعنة قاتلة على مستوى العنق.
الى ذلك تم نقل جثة الهالك لمستودع الاموات، من اجل التشريح الطبي طبقا لتعليمات النيابة العامة، فيما يتواصل البحث لاعتقال شقيق مرتك الجريمة لتقديمهم امام جنايات مراكش.
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مواطن غيور
في 17:28
مع حلول كل مناسبة تظهر مهن تنتشرفي الشوارع،وتبدا النزاعات والجرائم.انا احمل المسؤولية للمواطن الذي يشجع هذا النمط من التجارة مثل الباعة الجائلين.احيانا تقع تسممات غذائية ونحمل المسؤولية للادارة ،عاى المواطن ان بحصن نفسه ويقاطع هذه التجارة العشوائية.
الشمالي جواد
في 17:49
كانت مباراة للتوظيف لشخصين دخل الأول عند المدير و قال له conjuguer moi le verbe manger au présent فأجاب كالتالي je mange tu mange il mange nous mangions vous mangiez ils mangent فقال له المدير الجواب خطأ ثم دخل الشخص الثاني فأجاب بالجواب التالي je mange tu mange tu mange tu mange il mange tu mange nous mangions tu mange vous mangiez tu mange ils mangent tu mange فقال له المدير لقد ربحت الوظيفة