مراكش: جريمة قتل بسبب استغلال زاوية لبيع مستلزمات عيد الاضحى

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية صباح اليوم من توقيف مرتكب جريمة قتل في حق شاب بحي دوار ازيكي بمقاطعة المنارة، فيما يتواصل البحث للوصول الى شقيقه الذي اختفى عن الانظار.

وتعود تفاصيل الجريمة بعد خلاف بين شقيقين والضحية حول احقية استغلال زاوية في الحي لبيع الفحم ومستلزمات عيد الاضحى، تطور الى شجار عنيف انتهى بمقتل غريمهما الثلاثيني بعد تلقيه طعنة قاتلة على مستوى العنق.

الى ذلك تم نقل جثة الهالك لمستودع الاموات، من اجل التشريح الطبي طبقا لتعليمات النيابة العامة، فيما يتواصل البحث لاعتقال شقيق مرتك الجريمة لتقديمهم امام جنايات مراكش.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0