فاجعة .. مصرع عائلة من 4 أفراد في حادثة سير مفجعة بنواحي طرفاية

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ادريس بن براهيم-هبة بريس
لقيت عائلة تسكن بمدينة العيون مصرعها في حادثة سير خطيرة فجر اليوم الخميس على الطريق الوطنية رقم 1 في المقطع الرابط بين اخفنير و طرفاية .
و وقعت الحادثة عقب اصطدام السيارة الخفيفة التي كانت تقل الضحايا بسيارة نقل صغيرة “بيكوب”.
و نقلت مصادر هبة بريس أن عائلة بأكملها(الاب،الام،طفلان) لقيت حتفها في عين المكان ،حيث جرى نقل جثتهم الى المستشفى الاقليمي بطرفاية كما فتحت عناصر الأمن تحقيقا في الحادث.
و يعمل رب الاسرة التي لقيت مصرعها عشابا بمدينة العيون.
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مواطنة
في 15:59
إن لله وإن إليه راجعون،الله يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته،ويلهم دويهم الصبر والسلوان.
مواطنة
في 21:12
انا لله وان اليه راجعون