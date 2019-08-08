فاجعة .. مصرع عائلة من 4 أفراد في حادثة سير مفجعة بنواحي طرفاية

ادريس بن براهيم-هبة بريس

لقيت عائلة تسكن بمدينة العيون مصرعها في حادثة سير خطيرة فجر اليوم الخميس على الطريق الوطنية رقم 1 في المقطع الرابط بين اخفنير و طرفاية .

و وقعت الحادثة عقب اصطدام السيارة الخفيفة التي كانت تقل الضحايا بسيارة نقل صغيرة “بيكوب”.

و نقلت مصادر هبة بريس أن عائلة بأكملها(الاب،الام،طفلان) لقيت حتفها في عين المكان ،حيث جرى نقل جثتهم الى المستشفى الاقليمي بطرفاية كما فتحت عناصر الأمن تحقيقا في الحادث.

و يعمل رب الاسرة التي لقيت مصرعها عشابا بمدينة العيون.

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