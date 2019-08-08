فاجعة .. مصرع عائلة من 4 أفراد في حادثة سير مفجعة بنواحي طرفاية

نُشر بتاريخ :  2019-08-08 - 15:24
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ادريس بن براهيم-هبة بريس

لقيت عائلة تسكن بمدينة العيون مصرعها في حادثة سير خطيرة فجر اليوم الخميس على الطريق الوطنية رقم 1 في المقطع الرابط بين اخفنير و طرفاية .

و وقعت الحادثة عقب اصطدام السيارة الخفيفة التي كانت تقل الضحايا بسيارة نقل صغيرة “بيكوب”.

و نقلت مصادر هبة بريس أن عائلة بأكملها(الاب،الام،طفلان) لقيت حتفها في عين المكان ،حيث جرى نقل جثتهم الى المستشفى الاقليمي بطرفاية كما فتحت عناصر الأمن تحقيقا في الحادث.

و يعمل رب الاسرة التي لقيت مصرعها عشابا بمدينة العيون.

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2 تعليقان

  1. مواطنة

    في 15:59

    إن لله وإن إليه راجعون،الله يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته،ويلهم دويهم الصبر والسلوان.

  2. مواطنة

    في 21:12

    انا لله وان اليه راجعون

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