تجمعي يقصف البرلماني البيجيدي: “تصريحاتك تصرف خطير يتوخى نشر الكراهية والظلامية”

هبة بريس

رد لحسن السعدي، رئيس الشبيبة التجمعية بجهة سوس ماسة، عن تصريحات البرلماني عن حوب العدالة والتنمية، ضد البلجيكيات اللواتي تطوعن لتبليط طريق قروي.

وقال السعدي :تلقينا بكل أسف واستغراب تفاعل النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مع حدث قيام متطوعات بلجيكيات بالمشاركة في أعمال تبليط طريق قروية بدوار أضار ومان بعمالة تارودانت. ”

هذه التصريحات، يقول السعدي، “التي نعتبرها في الشبيبة التجمعية صوتا نشازا وتصرفا خطيرا يتوخى نشر الكراهية والظلامية وخطاب التبخيس والعدمية في صفوف المجتمع المغربي، و هذا المجتمع المعروف منذ زمان بقيم التعاون وتويزي والتسامح والإنفتاح والتعايش بين مختلف الأديان والفئات، مجتمع يحترم المرأة ويقدر أدوارها في خدمة الصالح العام، مجتمع بعيد كل البعد عن مثل هذه الخطابات التي يتغذى منها، للأسف الشديد، الفكر الظلامي وينبع منها التطرف والإرهاب”.

وتابع رئيس شبيبة سوس ماسة قائلا :”لعل البرلماني عن حزب المصباح قد أخطأ كثيرا في حق مثل هذه المبادرات التطوعية وأساء لصورة الوطن على المستوى الدولي”، معتبرا أن “هذه الخرجة ليست غريبة على أمثال هذا البرلماني المنتمي لحزب يعيش على وقع التناقضات والإنفصام بين الأقوال والأفعال”

ومن هذا المنطلق، يختم السعدي تصريحه بالقول: “يحق لنا التساؤل هل لهؤلاء الحق والمصداقية لإعطاء دروس في الأخلاق واللباس؟ ألم يكن جديرا بالنائب المحترم أن يترافع كممثل للأمة على الحقوق التنموية لمثل تلك المناطق النائية التي يدبرها حزبه للأسف الشديد؟”

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