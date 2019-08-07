“ألبسوهم السراويل القصيرة أو أخرجوهم”.. نداء استنكار في وجه “دعاة الكراهية”

هبة بريس
ألبسوهم السراويل القصيرة أو أخرجوهم” .. هو نداء مناوئ لـ “دعاة الكراهية” أطلقه عدد من الفاعلين المغاربة من مختلف المشارب، وذلك على خلفية دعوة أستاذ ورد فعل نائب برلماني ضد لباس فتيات بلجيكيات جئن متطوعات لتعبيد طريق بالمغرب في إطار إنساني. وجاء في هذا النداء الذي وقعته حتى الآن 50 شخصية وفاعلون مغاربة من مشارب شتى (صحافيون وجامعيون وفاعلون جمعويون وكت اب وفنانون وسينمائيون …) “ألبسوهم (دعاة الكراهية) السراويل القصيرة أو أخرجوهم، لا تسمعوا لهم، أظهروا لهم أن المغرب هو نحن ونحن الحل”.
وذكر الموقعون بأن فتيات بلجيكيات جئن، في إطار مهمة إنسانية، لتعبيد طريق وفك العزلة عن مدينة قريبة من تارودانت، (…) مرتديات لباسا أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه عادي ومألوف، مشيرين إلى أن أستاذا يدعو إلى قطع رؤوسهن، فيما يحتج نائب عن حزب العدالة والتنمية تحت ذريعة أنهن يستوردن “التغريب والتعري الأوروبي”.
وتساءل الموقعون على النداء “هل نسير على رؤوسنا .. هل سنقبل بالانحدار .. إنهم لا يمثلون المغرب”.
كما أكدوا، عبر هذه المبادرة التي ترمي إلى تأكيد دعم المغاربة للفتيات البلجيكيات ولإظهار صداقتهم وامتنانهم الأخوي، “نحن المغاربة والمغربيات، ومغاربة العالم ومغاربة القلب وغير المغاربة المقيمين بالمغرب والسياح والرجال والنساء من أصدقاء المغرب … ننكر عليهم التكلم باسمنا”.
ودعوا، في هذا السياق، إلى متابعة الأستاذ من أجل الإشادة بالارهاب وباستقالة النائب البرلماني، معبرين عن رفضهم أن “يأخذ أفراد من هذه الشاكلة الساكنة برمتها كرهائن”.
وسجل الموقعون أنه “بالنسبة لمشروعنا المجتمعي الذي ندافع عنه، لا يمكننا أن نترك مثل هذه التصريحات تمر من دون رد فعل”، داعين إلى إخراج السراويل القصيرة والقيام بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كإجابة ساخرة وأخوية على هذه الحماقة التي لا حد لها.
ادريس
في 23:52
ان هؤلاء المرضى لا يرون الا ما تحت اسروال امخاخهم يبست بكثرة التفكير في الجنس ولف كل كبيزة وصغيرة بالاعضاء التناسلية .الا يفكر هؤلاء عند زيارتهم لطبيب مختص في الامراض التناسلية.اليست هذه الاعضاء كجميع اعضاء الجسم .ربما يتكلمون عن العورة وهي مرسومة في اذهانهم . لو طل عليهم فرود لضحك حتى الاغماء .
Mohamed
في 23:58
Il faut abattre les terroristes.
Ce sont des psychopathes qui constituent un danger potentiel
ابو سهيل
في 00:44
الكلاخة المتساوية من الطرفين اولا اي منتقد يجب ان ينتقد بادب وعلم فاذا قلنا اتثن الفتيات غير محتشمات فالنقد يجب ان يوجه للسلطات التي تركنهن يمسرحن ويمرحن وسط تقاليد امازيغية بحثة ثانيا علي من يوحه النقد ان يتحلى بالحوار البناء فمثلا ماذا نفعنا النداء للقتل انما هو بي الاصل نداء للفتنة بصبغة اخرى الاصل في الامر وضع شكاية لدى السلطات بارتكاب فعل فاضح ثم تبدءالمسطرة القانونية.وينتهي الامر.
مواطن عادي
في 01:20
هذه جمعية نسوية ام جمعية للدعارة لماذا اقتصرت في الاعمال الشاقة على فتايات حسناوات بسراويل قصيرة و لم يعتمدوا في هكذا اعمال على ذكور دوي القوام القوي .
بن فليس
في 01:29
نتسناو حتي يجيو النصرانيات يعبدو الطريق علاه هادوك صحاب مواخير ماعارفن راه كاينة واحد الطريق خاصها تصوب ولا فاحن غي جبو كحلة مخرجة وراها تدي باش نصاوبو طريق او نص او ها المحابسية غي ناعسن خرجوهم يبنوا الطرقان
مواطن غيور١
في 01:30
اكره هذه التفاهات المغاربة منافقون من بينهم من ضد اعمال جمعوية بسراويل قصيرة و من مع جمعية السراويل القصيرة . اظهرتم نفاقكم كالعادة لماذا لا تتطوعوا انتم ايضا في هذه الاعمال مثلا الحيرية و تسدوا الطريق على جمعية الحسناوات ذات السراويل القصيرة . من لم يصلح داره و مدينته و دولته لا تقبل منه هذه التعليقات الناربة . ااصلحوا انفسكم قبل اصلاح بلادكم و لا تزيدوا اتساع المستنقع
شوراق حفيظ
في 02:00
ان هؤلاء الاخوات كما يقول الاخوان همهم الوحيد هو تقديم عمل إنساني. اما إخواننا فهمهم الوحيد هو الاستفادة من المساعدات والجمعيات والاستفادة بها في حملاتهم الانتخابية.