شخص ينتحل صفة طبيب ويفتح عيادة لاستقبال المرضى بمراكش

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ومهنة ينظمهما القانون والنصب والاحتيال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه فيه انتحل صفة طبيب متخصص في الأمراض العقلية والنفسية، وقام بفتح عيادة وهمية بمنطقة المحاميد بمراكش، كما أنجز طوابع وأختاما تتضمن صفته ومهنته الوهمية، بغرض تعريض الأشخاص للنصب والاحتيال، وذلك دون أن يكون حاصلا على أي مستوى تعليمي أو شهادة أكاديمية.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المعني بالأمر بعد الاشتباه في أنشطته الاحتيالية، وبعد استنفاد جميع إجراءات التنسيق مع الجهات الطبية والسلطات الترابية المختصة، وذلك قبل أن يتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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