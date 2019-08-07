أكادير : اعتقال ” متسولة” تمتلك عقارات وأموال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أمر وكيل الملك بابتدائية أكادير، اليوم الأربعاء، بمتابعة متسولة في حالة اعتقال، وذلك بعد اكتشاف أنها تمتلك سيارة رباعية الدفع، وعمارتين سكنيتين وتدعي الفقر والعوز أمام المواطنين.

وكانت ” المتسولة ” تتقن التخفي والتمويه، بحيث أنه تقوم بتغيير ملابسها ذات العلامة التجارية بملابس رثة، وذلك لتكسب تعاطف المارة، وتتحرك قلوبهم يمنحوها شيئا مما في جيوبهم، لكن عناصر الأمن اكتشفت هذه الخدعة.

وتضيف المصادر، أن الساكنة أصيبو بالذهول بعدما علموا حقيقة هذه المتسولة التي كانت تخفي ثروثها خلف تنكرها بلباس التسول، والتي اعتادوا رؤيتها أمام أبواب المساجد. ويشار أن القانون الجنائي المغربي، يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى 6 أشهر، كل شخص ثبت أنه يملك وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.

وكانت نائبة برلمانية في عهد حكومة بنكيران قد نبهت من الظاهرة و كشفت عن حجم الاموال التي يجنيها ” المتسولون” بكل طرقهم المتاحة، وطالبت بتفعيل القانون مع هؤلاء، وحماية الاطفال الذي يتم توظيفهم في التسول.

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