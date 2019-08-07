”حارس باركينغ“ يقتل شابا بالسعيدية…جمعية تستنكر وتطالب بوقف الفوضى والتسيب

هبة بريس -الرباط

يعيش المواطنون المغاربة خوصا في فصل الصيف، استفزازات يومية من طرف حراس مواقف السيارات بالشوارع العمومية والمناطق السياحية التي يتم الاستلام عليها بطرق ملتوية ومشبوهة وأحيانا باستعمال القوة والفوضى، تحت ذريعة ”عقود استغلال“ يطرح ألف سؤال حول الطرق التي تمر بها وعن طريقها.

هذا وبالرغم من الاستنكارات المتزايدة للمغاربة ضد حراس السيارات بالمدن الكبرى والسياحية وإطلاق عدة مبادرات لتدخل المسؤولين في هذا الباب، يبقى الحال كما هو عليه ويبقى ابتزاز المواطن واحتقاره بأوراق مزورة يغيب سندها القانوني الحاضر الأكبر، في ظل صمت الجهات المختصة والتنصل من مسؤوليتها.

وفي هذا الخصوص، أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب الوضع الفوضوي الذي آلت إليه بعض المواقف العمومية للسيارات خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية والساحلية التي تعرف في فصل الصيف رواجاً متزايداً، الشيء الذي يجعل المواطن الحلقة الأضعف أمام غطرسة وهيمنة أصحاب هاته المواقف الغير منظمة.

وأضاف في بلاغ استنكاري لها، ” أنه وفي ظل غياب أي إطار قانوني منظم للمهنة يجد المستهلك نفسه ملزما بأداء إتاوات ركن العربة بأثمنة مرتفعة ومبالغ فيها تفرض عليه من طرف حراس السيارات تحت الضغط والتهديد أحياناً مما قد يسبب مشاداة والتعرض للتعنيف كما وقع لشاب بمدينة السعيدية الذي توفي بعد شجار قاتل مع أحد حراس السيارات بسبب تسعيرة مرتفعة“.

واسترسلت الجامعة مدينة بشدة هذا الحادث الشنيع الذي أودى بحياة شاب في مقتبل العمر نتيجة العشوائية الذي يعرفها القطاع. مطالبةً في نفس الآن السلطات والجهات المعنية للتدخل والحد من حالات الفوضى والتسيب الذي يعرفه هذا الميدان وذالك بوضع إطار قانوني ينظمه ويضمن للمستهلك حقوقه.

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