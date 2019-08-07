عمدة طنجة يمنع شيّ رؤوس الاضاحي

نُشر بتاريخ :  2019-08-07 - 16:16
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اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

اصدر عمدة طنجة البشير العبدلاوي قرارا تنظيميا يتعلق بمنع شيّ رؤوس الاضاحي وهي احدى “المهن” التي ترتبط بعيد الاضحى المبارك في معظم المدن المغربية سيما مدن شمال المملكة.

ومنع القرار شي رؤوس الأضاحي في الشوارع والأزقة وطرقات المدينة، وذلك استنادا لرأي اللجنة المختلطة في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى.

القرار جاء حسب مجلس جماعة طنجة في إطار التدابير الرامية لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية حيث عهد للسلطات المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة تنفيذ القرار كل في دائرة اختصاصه.

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2 تعليقان

  1. Allal

    في 16:47

    يمنع شي رؤوس الاضاحي و يسمح بشي الانسان رحمك الله يا اختي

  2. hassan03

    في 16:54

    bravo

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