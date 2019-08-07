الملك : “متمنياتنا للشعب الإيفواري باطراد التقدم والازدهار”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار، السيد الحسن درامان واتارا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق تهانئه للرئيس الحسن واتارا، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الإيفواري باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لكم الإعراب عن مدى ارتياحي لروابط الأخوة والصداقة المتجذرة بين شعبينا، مؤكدا لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة العمل، سويا معكم، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية الإيفوارية في إطار تعاون إفريقي متين ودائم، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي”.

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