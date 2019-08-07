انفجار في مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن

نُشر بتاريخ :  2019-08-07 - 10:38
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

هز انفجار قوي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن من دون أن يتضح السبب حتى الساعة.

وقالت الشرطة الدنماركية على موقع “تويتر” إن انفجارا قويا هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء”، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وأدى الانفجار، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”، إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاغن.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن “شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب لكن أحدا منهما لم يصب بسوء”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

وصول حوالي 1.8 مليون حاج إلى المشاعر المقدسة

أعلنت السلطات السعودية وصول نحو مليون و800 ألف حاج من خارج البلاد إلى المشاعر المقدسة حتى …