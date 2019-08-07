وزارة الفلاحة : الطلب على أضاحي العيد يبلغ حوالي 5.4 مليون رأس

هبة بريس - الرباط

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن القطيع المتوفر بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1440 هجرية يتجاوز الطلب، بحيث يبلغ العرض حوالي 8.5 مليون رأس يقابله طلب يقدر بـ 5.4 مليون رأس.

كما تم ترقيم خاص للقطيع المعد للذبح خلال عيد الأضحى لما يقارب 8 مليون رأس من الأغنام والماعز.

وقالت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات على أنها تعمل على تقييم دقيق لتوقعات العرض و الطلب من أضاحي العيد، و كذا الحالة الصحية للقطيع الوطني، وذلك بتنسيق مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء.

وكشفت الوزارة على المعطيات التي تم جمعها لتقييم العرض والطلب المتوقعين على الأغنام والماعز، بتوافر الأضاحي بعرض يفوق الطلب بأكثر من 40٪. ويقدر العرض المرتقب من الأغنام و الماعز لعيد الأضحى المبارك لعام 1440 ب 8.5 مليون رأس منها 4.3 مليون رأس من ذكور الأغنام و2.8 مليون رأس من إناث الأغنام و 1.4 مليون رأس من الماعز. فيما يبلغ الطلب على أضاحي العيد حوالي 5.4 مليون رأس منها 5 مليون رأس من الأغنام و460ألف رأس من الماعز.

واسترسل البلاغ أنه وبالإضافة إلى ذلك، ولمواجهة أي مخاطر صحية بمناسبة عيد الأضحى وتوجيه المستهلكين، وضعت وزارة الفلاحة لعدة أشهر خطة عمل تضمنت سلسلة من التدابير، بما في ذلك تسجيل وحدات تربية وتسمين الحيوانات. كما تم إجراء عملية ترقيم خاصة بعيد الأضحى كأداة للشفافية وإمكانية تتبع التعاملات، حيث مكنت من ترقيم ما يناهز من 8 مليون رأس من الأغنام والماعز.

واسترسل البلاغ أنه وبتعاون مع وزارة الداخلية، تم إنشاء 30 سوقًا مؤقتًا في عدد من مدن المملكة لتعزيز هياكل التسويق للحيوانات المعدة للذبح. كما همت خطة العمل أيضا المراقبة ضمن اللجان المختلطة المحلية لضمان تتبع القطيع ووحدات تربية الأغنام والماعز. ومراقبة الماشية والأعلاف المستعملة لتسمين قطيع عيد الأضحى في نقاط البيع والأسواق، ومراقبة استعمال كل الأعلاف وكل المواد المحظورة في أعلاف الماشية.

وأوضح البلاغ أنه تم أيضا القيام بحملات تواصلية لإخبار مربي الماشية وكل الفاعلين وتوجيه وإرشاد المستهلك، وإطلاق عملية “كزار ديالي” التي تهدف إلى تحسين الظروف الصحية للذبح والمحافظة على السقيطة، ومداومة المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال أيام عيد الأضحى.

وبخصوص الجهود التي تبذلها المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتعاون مع الأطباء البيطريين في القطاع الخاص ومهنيي القطاع والسلطات المحلية، اعتبر البلاغ أن الحالة الصحية للقطيع جد مرضية في جميع مناطق المملكة.

وأوضح على أنه :” تم القضاء على جميع البؤر المعلنة التي تخص مرض الحمى القلاعية الذي ظهر ببلادنا بداية شهر يناير2019 في وقت وجيز، بفضل الاستراتيجية المتبعة من طرف المكتب، مما مكن من التحكم في هذا المرض ووقاية القطيع الوطني. بالإضافة إلى ذلك، قام المكتب ما بين يناير وأبريل 2019، بحملة تلقيح وطنية شاملة مكنت من تحصين حوالي 3 ملايين رأس من الأبقار“. مشيرا البلاغ إلى إطلاق حملة وطنية تذكيرية لتلقيح الأبقار و حملة وقائية شاملة للأغنام والماعز منذ 17 يونيو 2019.

وختم البلاغ مشيرا إلى أن عيد الأضحى فرصة لتحسين دخل الفلاحين و مربي الأغنام و الماعز على الخصوص، لاسيما في مناطق انتشار الأغنام والماعز و الدوائر الرعوية. و من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 12 مليار درهم، حيث سيتم تحويل غالبيته إلى العالم القروي مما سيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الانشطة الفلاحية الاخرى خاصة مع بداية الموسم الفلاحي 2019-2020 ، وكذا تنشيط الحركة الاقتصادية بالعالم القروي، على حد تعبير البلاغ دائما .

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