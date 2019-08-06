عملية مرحبا 2019 : أزيد من 567 ألف مسافر دخلوا التراب الوطني

هبة بريس ـ و م ع

أكدت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء، أن 567 ألفا و 932 مسافرا و 159 ألفا و 110 عربة دخلت التراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط منذ انطلاق عملية مرحبا 2019 في 5 يونيو الماضي وإلى غاية 5 غشت.

وأضافت السلطة المينائية طنجة المتوسط، في بلاغ صحافي، أن ذروة مرحلة العودة من عملية مرحبا سجلت خلال نهاية الأسبوع الماضي (يومي 3 و 4 غشت) بدخول 61 ألفا و 197 مسافرا و 15 ألفا و 601 عربة.

وشددت السلطة المينائية لطنجة المتوسط على أن عملية مرحبا تمر في “ظروف جيدة”، وذلك بفضل الجهود المشتركة لكافة الفاعلين، لاسيما المديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والدرك الملكي، والصحة العمومية، والسلطات المحلية، وذلك بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وبالنسبة لمرحلة العودة، دعت السلطة المينائية لطنجة المتوسط كافة المسافرين إلى الاطلاع على توقعات حركة العبور على موقعها الالكتروني وعلى التطبيق الهاتفي، وذلك قصد تنظيم سفرهم وتفادي فترات التدفقات الكثيفة، من أجل السفر بكل راحة وأمان خاصة خلال الفترة الممتدة ما بين 28 و 31 غشت الجاري.

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