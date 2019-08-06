اتصل بالأمن وأبلغهم أن بحوزته سلاحًا ناريًّا وسيلتحق ب”داعش” .. توقيف شخص بفاس

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، امس الاثنين 05 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.

وكان المشتبه فيه قد اتصل هاتفيا عبر خط النجدة “19” بقاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس، مصرحا بحيازته لسلاح ناري واستعداده للالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي المعروف ب “داعش”، وذلك قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق ببلاغ كاذب، حيث تم تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بحي سهب الورد بنفس المدينة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان قد أجرى هذه المكالمة للتبليغ عن جريمة وهمية وهو تحت تأثير حالة سكر متقدمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي ظروف وملابسات هذه القضية.

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