توقيف شخص متورط في سرقة منزل الكاتب العام لعمالة شيشاوة

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، أنه تم اعتقال اللص المتورط وراء سرقة المسكن الوظيفي للكاتب العام لعمالة شيشاوة، بعد التعرف على هويته بواسطة “البصمات” التي أخذت من عين المكان، وذلك قبل قليل من عشية اليوم الاثنين 5 غشت.

وجاء ايقاف المتهم من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بمدينة شيشاوة بتنسيق مع الشرطة الولائية بمراكش، بعد ضبطه بالقرب من مسكنه العائلي بحي سيدي بوسف بن علي، والذي قضى عقوبات حبسية في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة، وقد ضبط بحوزته المسروق باستثناء جهاز التلفاز الذي وجد بحوزة شخص آخر من جيرانه تم بيعه له أمس الأحد.

وبحسب ذات المصادر، فالمتهم المسمى “يوسف.خ” المولود سنة 1991 بمدينة مراكش، اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يقوم بشحن البطيخ الأحمر بمدينة شيشاوة كل موسم فلاحي، وأثناء تواجده بالقرب من المسكن الوظيفي المذكور أقدم على تسلق الحائط واقتحام غرفة النوم، حيث استولى على جهاز تلفاز وحاسوب يدوي ومفتاح سيارة المصلحة، ليلوذ بالفرار الى مسقط رأسه بمدينة مراكش.

هذا وقد تم اقتياد المتهم الرئيسي والشخص الذي اقتنى المسروق الى مقر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بمدينة شيشاوة، من أجل تعميق البحث مع المتهم الرئيسي من أجل السرقة الموصوفة مع حالة العود، والثاني من أجل شراء شيء متحصل عليه من السرقة، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.