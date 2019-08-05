سياسي: تحريك ملف “البوليساريو” للضغط على المغرب بشأن صفقة القرن غير مستبعد

هبة بريس ـ الرباط

قال صلاح الوديع، الخبير السياسي المغربي، إنه لا يستبعد تحريك ملف “البوليساريو”، الفترة المقبلة، وذلك بسبب مواقف المغرب من ما يعرف بـ”صفقة القرن”.

وأضاف صلاح الوديع “أنا شخصيا لا أستبعد تحريك قضايا متعلقة بالمغرب، بسبب موقفه من ما يسمى بصفقة القرن، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تراهن كثيرا على هذه الصفقة محتاجة إلى مواقف تدعمها من داخل البلاد العربية، وبالخصوص المغرب الذي عرف بمواقف المتوازنة”.

وذكر أن المغرب عرف بموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه لا يستبعد محاولة لي ذراع المغرب بملف “البوليساريو” أو بطريقة أخرى، خاصة ان هناك عوامل أخرى يمكن أن تدخل في الحساب، خاصة ما يحدث في الجزائر، وأنها قد تدفع الممسكين بزمام الأمر في الجزائر، لفت الانتباه إلى قضايا أخرى غير الحركة الاحتجاجية.

وأشار إلى أن التحركات في المنطقة أصبحت معتادة كلما كان هناك قضايا على غرار القضية الفلسطينية، وأن المناوشات الحالية لا يستبعد ارتباطها بالتحركات الدولية.

ولفت الاخير في تصريح خاص بـ ” سبونتيك “ إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين الشعبين الجزائري والمغربي، مدللا على ذلك بالحالة التي سادت خلال بطولة الأمم الأفريقية الماضية.