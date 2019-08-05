المتعاقدون : الاقتطاعات من الاجور ” سرقة موصوفة “

هبة بريس ـ الرباط

انتفض “الأساتذة المتعاقدون” جراء الاقتطاعات التي طالت أجور عدد كبير منهم بعد مباشرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسطرة الاقتطاع من أجورهم.

ورفض الأساتذة في منشورات على المجموعة الرسمية “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “الاقطاعات التعسفية” من أجورهم، معتبرين الأمر “سرقة موصوفة” تتزامن وفترة عيد الأضحى.

وهدد أعضاء التنسيقية بالتصعيد والعودة للشارع من جديد، مباشرة بعد بداية الموسم الدراسي القادم، احتجاجا على “عدم احترام الوزارة الوصية على القطاع لالتزامات والوعود التي قطعتها خلال الحوارات التي جمعتها بالنقابات التعليمية وممثلي التنسيقية” في وقت سابق.