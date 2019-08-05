لبنى ابروك - هبة بريس

اهتز نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء أمس الأحد، على وقع تداول “فيديوهات” و”صور” لاحتراق طفلة بالكامل على مرأى ومسمع عدد من المواطنين.

تفاصيل الفاجعة، وفق مصدر محلي، تعود إلى اندلاع حريق نتيجة انفجار شاحن كهربائي، بشقة بمنطقة سيدي علال البحراوي، هذا الحريق الذي أودى بحياة طفلة لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات.

وحسب الفيديوهات المتداولة، فقد حاولت الطفلة التي لجأت للنافذة للفرار من لهيب النار، طلب نجدة ومساعدة المواطنين، غير أنهم فضلوا المشاهده والتصوير دون تحريك ساكن .

وفي هذا الصدد، طالب عدد من النشطاء المصالح المعنية بفتح تحقيق معمق، للكشف عن تفاصيل الفاجعة، ومحاسبة عناصر الوقاية المدنية التي حلت متأخرا بمكان الحادث واكتفت بمحاولة اخماد الحريق بخراطيم مياه ضعيفة.

وعبر النشطاء عن استيائهم من وقوف عدد من المواطنين دون حركة، أمام مشهد احتراق الطفله هبة التي علقت بسياج النافذة الحديدي، دون تقديم يد العون لها.

وطالب النشطاء، الجهات المختصة بضرورة البحث عن هويات الحاضرين بعين المكان، الذين اكتفوا بمتابعه المشهد الاليم وتصويره دون تقديم المساعدة للضحية أو محاولة إنقاذها من الموت المفجع.