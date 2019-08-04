عقب حوادث إطلاق النار.. إيران تبدي تعاطفها مع الشعب الأمريكي

هبة بريس ـ وكالات

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تعازيه للشعب الأمريكي لمقتل العشرات من المدنيين في ولايتين أمريكيتين، وخاصة أسر الضحايا.

وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي عن أسفه لمقتل العشرات من المواطنين في ولايتين أمريكيتين معربا عن تعاطفه مع شعب هذا البلد، ولاسيما ذوي ضحايا هذه الجرائم البشعة وتمنى الشفاء العاجل لعشرات جرحى هذين الحادثين، كما نقلت وكالة “فارس”

وقتل 36 شخصا وأصيب العشرات في عمليتي إطلاق نار صباح اليوم في إل باسو في ولاية تكساس ودايتون في ولاية أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.