مغاربة الفايسبوك يثنون على تكريم ” اليوسفي” و السداس وعز العرب يعددون خصاله

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستأثر تكريم الملك محمد السادس للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي باطلاق جلالة الملك اسمه على فوج الضباط الجدد بمناسبة احتفالات الذكرى العشرين لعيد العرش، تفاعل جمهور مواقع التواصل الإجتماعي.

وظل اسم عبد الرحمان اليوسفي قائد التناوب يتداول في تدوينات الفايسبوكيين المغاربة وتغريداتهم، وهم يثننون على المبادرة الملكية ويعتبرون الفوج الجديد لخريجي المعاهد العسكرية محظوظين بتشريفهم بهدا الهرم السياسي والمناضل الوفي لمبادئه في زمن قل ما يجمع الناس على خصال رجل دخل المعترك السياسي وجلس فوق كرسي السلطة وخرج منها ومزال اسمه لامعا يلقى احترام كافة الفرقاء السياسيين وجمهور الرأي العام بالبلاد.

وفي هدا السياق نشر المخرج المغربي عز العرب العلوي صورة تجمعه مع عبد الرحمان اليوسفي وكتب تدوينة مما جاء في مضمونها :” …الرجال العظماء التواضع من شيمهم بالسلطة اوبغيرها ..دمت رمزا من رموز الشرف والعفة ايها الصديق الجليل سي عبدالرحمان اليوسفي..والتفاتة مولوية بكثير من التقدير والاحترام “.

من جهتهم، الاتحاديون اعتبروا تكريم “سي عبد الرحمان” كما يحلو لهم مناداته، تكريما لكافة شرفاء الحزب، وفي هدا الصدد تفيد البرلمانية الاتحادية فتيحة السداس” أن تكريم أخينا المجاهد عبد رحمان اليوسفي، هو رسالة كون الوطن لا ينسى ابناءه “.



وزادت قائلة : “هو تكريم لنهج سياسي، و اسلوب في التفكير و مدرسة سياسية اسسها رموز الحركة الاتحادية، التي هي تجدد عبر الاجيال، و ما قيام الملك بالرعاية الخاصة لرجل تحمل أكثر من دلالات، اولا شمله بالرعاية الخاصة” ، مذكرة بأن اطلاق إسم ‘عبد الرحمن اليوسفي’ على شارع رئيسي بمدينة طنجة، هو تقدير ملكي للرجل و نهج سياسي ساهم في الانتقال الهاديء للعرش، و ما تحمله طنجة من دلالات و كونها مسقط راس الرجل فان لها مدلول للانفتاح و التنمية، ثم على فوج الضباط الجدد المتخرجين هذه السنة خلال حفل ترأسه المٓلك بالقصر الملكي، لما يرمز له الجيش من حب للوطن و الدود عليه اتجاه كل عدوان”.

واستطردت عضو المكتب السياسي لحزب الوردة كلامها في حق الكاتب الأول السابق للاتحاد الإشتراكي إبان مرحلة التناوب والتي رافقته في عدة محطات نضالية تاريخية، بالتطرق الى خصاله السياسية ” سي عبد الرحمان يعتبر الوطن اولا و الحزب ثانيا” عمل على نهج التوافق، و ابتعد عن المزايدة، ووضع المغرب في سكة المصالحة.

واسترسلت كلامها بالقول : “و هو من ضمن رجالات المدرسة الاتحادية الذين جعلوا الوطن يعلو و لا يعلا عليه واصلوا معركة الاستقلال السياسي بالسعي لاستقلال المالي و بناء مغرب الديموقراطية والحقوق الحريات”.

من جانبه، علق المحلل السياسي رشيد الأزرق على تفاعل المغاربة الايجابي مع المبادرة الملكية بالقول:” أن المجاهد عبد الرحمان اليوسفي ، رجل دولة بامتياز، ساهم بشكل كبير فى إرساء اسس التوافق و انطلاق المسار الديمقراطي ونجح فى تأمين مستقبل المغرب”، مضيفا بأن المغاربة واعون بتضحيات الرجل الجسام لما خلفه من أثر ايجابي في نفوس المغاربة لما تقلد مسؤولية كرسي الوزارة الأولى، إذ دعم القطاعات الاجتماعية وقلص من حجم المديونية. وتابع تعليله بالإشارة إلى أن مهندس التناوب التوافقي سيظل اسمه راسخا كرجل دولة يحتذى به لما راكمه من خبرة في العمل المؤسساتي والنضال الديمقراطي، أحاط نفسه بشخصيات ذات كفاءة، من خلال ما يتمتع به من رؤية لدمقرطة الدولة و المجتمع والانتقال بها ضمن خانة الديمقراطيات”.

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