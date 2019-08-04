وزارة ” امزازي ” تعلن عن تاريخ امتحانات الدورة الاستداكية لطلبة الطب

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هبة بريس ـ الرباط
أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأن امتحانات الدورة الاستدراكية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ستجرى ابتداء من رابع شتنبر المقبل إلى غاية 30 منه.
وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الأحد، أن هذه الامتحانات ستجرى وفق البرمجة الزمنية التي تم الإعلان عنها من طرف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر مواقعها الإلكترونية وداخل مقراتها.
ودعت الوزارة طلبة هذه الكليات إلى الالتحاق بمؤسساتهم لإجراء امتحانات الدورة الاستدراكية وفق البرمجة المحددة لذلك، مشيرة إلى أن هذه الكليات اتخذت جميع الترتيبات اللازمة من أجل تمكينهم من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف.
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المجموع 1 آراء
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محسن
في 21:21
تدبير سيء لوزير ضعيف في معالجة ملف يهم الضعفاء المتوجين من أبناء الوطن وانحياز مفضوح منه لفائدة القطاع الخاص وأبناء الفشوش من ذوي المال….أمثاله يشوهون الوطن ويقفون حجر عثرة في تقدم الوطن وأمام المجهودات التي يبذلها أمير المؤمنين نصره الله للرقي …
مهتم
في 21:26
الدورة الاستدراكية ؟ بمعنى ان الدورة العادية احتسبت ؟…
غير معروف
في 21:47
هل تم احتساب الدورة العادية التي لم يجتزها الطلبة وبقي لهم فقط فرصة واحدة هي الاستدراكية ؟؟؟؟؟؟؟
غير معروف
في 23:23
اش هذ الحالة اوزير التعليم اش هذ الاسلوب فالوقت للحوار باقي قاءم انت تتحط تاريخ الامتحان بلا متنفذوا وعودكم ليهم واش هذوا مغاربة ولا يهود واش هذوا هم المستقبل ولا مهمكمش مستقبل الصحة في المغرب.
جميلة
في 00:23
وزير يدعي أن المؤسسة الملكية هي التي قامت بتعيينه ولكن شاء الله أن جاء الرد سريعا من ملك البلاد أن لا مكان للفاشلين والمراهقين في تحمل المسؤولية فوداعا بدون رجعة يا من أهان التعليم ورجاله