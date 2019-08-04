وزارة ” امزازي ” تعلن عن تاريخ امتحانات الدورة الاستداكية لطلبة الطب

هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأن امتحانات الدورة الاستدراكية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ستجرى ابتداء من رابع شتنبر المقبل إلى غاية 30 منه.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الأحد، أن هذه الامتحانات ستجرى وفق البرمجة الزمنية التي تم الإعلان عنها من طرف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر مواقعها الإلكترونية وداخل مقراتها.

ودعت الوزارة طلبة هذه الكليات إلى الالتحاق بمؤسساتهم لإجراء امتحانات الدورة الاستدراكية وفق البرمجة المحددة لذلك، مشيرة إلى أن هذه الكليات اتخذت جميع الترتيبات اللازمة من أجل تمكينهم من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف.

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