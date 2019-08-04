من جديد ..اطلاق نار في متنزه في شيكاغو الأمريكية

هبة بريس ـ وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار في شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

وأكدت شرطة شيكاغو إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، جراء إطلاق النار الذي استهدف مجموعة من المارة في حديقة “داغلس” في الجزء الغربي من المدينة فجر اليوم الأحد.

وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز “شيفروليه كامارو”، حسب السلطات.

ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الاعتداء.

وذكرت تقارير إعلامية أن حادث إطلاق نار آخر حصل في منطقة بين الشارعين الـ18 وKeeler Avenue.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لشرطة المدينة، عبر “تويتر”: “الساعات الـ24 مأساوية لبلادنا. وأفكارنا وتعازينا لكل المتضررين من هذا العنف الذي لا معنى له. في شيكاغو، نحقق في حادثتين لإطلاق النار.. في منطقة أوغدن”، مضيفا أن الشرطة تحقق في ما إذا كانت هناك صلة بين هذين الحادثني وعمليتي إل باسو أو دايتون.

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