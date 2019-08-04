السعيدية : خلاف حول 5 دراهم ينتهي بجريمة قتل

هبة بريس ـ وجدة

إهتزت مدينة السعيدية مساء أمس السبت 04 غشت الجاري على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب ينحدر من مدينة فاس بعد صراع مع حارس لمربد السيارات بسبب 5 دراهم.

وحسب مصادر مطلعة، مفادها إلى وقوع خلاف ونقاش حاد بين حارس للسيارات وسط المدينة مع شابين بخصوص ثمن ركون السيارات تطور إلى صراع وتشابك،حيث وجه له الحارس عدة طعنات بواسطة سلاحه الابيض.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والوقاية المدنية الى مكان الجريمة وإيقاف الحارس الليلي واقتياده إلى مقر الشرطة،و فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، ونقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي الدراق ببركان حيث لفظ انفاسه الأخيرة.

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