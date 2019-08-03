بالفيديو.. ضابط شرطة أمريكي يقتل سيدة “بالخطأ” بعد إنقاذها

هبة بريس ـ وكالات

لقيت سيدة أمريكية مصرعها بعد أن أخطأها أحد ضباط شرطة تكساس، وهو يطلق النار على كلب اعتقادا منه أنه كان يهاجمه في منطقة أرلينغتون.

ووقع الحادث، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية، بعد أن اتصل سكان المنطقة بالشرطة للإبلاغ عن سيدة فاقدة للوعي على العشب بجانب أحد الطرق، وعند وصول ضابط الشرطة ويل جونسون إلى المكان لمساعدة السيدة وتدعى مارغريت، تفاجأ بكلب في المكان”.

وأضافت الصحيفة، أن “الضابط وعقب إيقاظه للسيدة ومساعدتها، تفاجأ بالكلب وهو يجري نحوه مما أثار حالة من الرعب لديه، فما كان من الضابط إلا أن تناول مسدسه وأطلق النار عليه، فأخطأه ليصيب السيدة في صدرها، لتفارق الحياة على إثرها في المستشفى”.

وفتحت شرطة تكساس تحقيقا في الحادث، ولدراسة الفيديو الذي وثقته كاميرا موصولة إلى بدلة الضابط جونسون.

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