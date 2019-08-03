طنجة.. 30 سنة لـ”أب” افتض بكرة ابنته القاصر

هبة بريس ـ الرباط

قالت استئنافية طنجة كلمتها الاخيرة أول أمس الخميس، في حق اب عمد الى هتك ابنته القاصر مما نتج عنه افتضاض .

وقضت المحكمة ذاتها بـ 30 سنة حبسا نافذا في ذات القضية التي تعود فصولها إلى شهر ماي الماضي، حيث قام الأب المنحدر من مدينة العرائش، والذي يعمل حمالا بسوق الجملة، باغتصاب ابنته البالغة من العمر 12 عاما، ثلاث مرات في يوم واحد، قبل أن تكتشف أم الضحية ذلك، حيث قامت برفع دعوى قضائية على زوجها، لتُحدد المحكمة أُولى الجلسات في 30 من الشهر الماضي.

المتهم تمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه داخل المحكمة، لكنه أنكرها، قبل أن يصرح بأنه لا يتذكر الحادث.

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