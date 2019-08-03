أكادير: انطلاق العمل بنظام معلوماتي خاص لتسهيل خدمات المصالح الأمنية

أحمد وزروتي - هبة بريس

شرعت دوائر الشرطة التابعة لولاية أمن أكادير في استخدام النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا بــ « GESTARR »، وهو عبارة عن منظومة معلوماتية تؤمن الربط المعلوماتي بين مختلف دوائر الشرطة من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي من جهة ثانية، تعقيدا للسياسة الأمنية التي يعتزم الحموشي ترسيخها بجميع دوائر الأمن بالمملكة.

وسيساهم النظام المعلوماتي الجديد، حسب مصادر أمني، في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، لأنه سيتيح مركزة وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شواهد الإقامة والضياع وغيرها)، كما سيسمح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة دقيقة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن.

و أضاف ذات المصدر الأمني، بأن الشروع في العمل بهذا النظام المعلوماتي سيكون ابتداءً من يومه السبت ثالث غشت الجاري، وسيشمل جميع دوائر الشرطة بمدينة أكادير، وذلك كمحطة تكميلية للمشروع المهيكل الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الثلاثة الأخيرة، والذي استهدف العديد من المدن المغربية كالدار البيضاء ومكناس والرباط وطنجة وغيرها.

واستطرد ذات المصدر، بأن هذا المشروع يأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتطوير وتأهيل الإدارة العمومية والمرفق العام الشرطي، وأنه عبارة عن نظام متكامل تمت بلورته من طرف الكفاءات المهنية والخبرات التقنية المنتسبة للأمن الوطني، وذلك بغرض مسايرة التطور العلمي الحاصل في مجال التدبير الإداري، وضمان تحسين وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين في مجال الأمن.

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