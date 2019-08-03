بريطانيا تطارد نحلة قادمة من تركيا وتحكم عليها بالإعدام!

هبة بريس - وكالات

أعطى مسؤولون حكوميون في بريطانيا أمر بقتل نحلة تركية كانت قد قدمت إلى البلاد برفقة عائلة بريطانية بعد قضاء عطلة في تركيا.

وتعتبر النحلة من سلالة نادرة كانت قد أنشأت خلية لها في منزل عائلة «توي» في بريستول غرب انجلترا منذ عودتها من دالامان في تركيا الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية أنها ستقوم بصيد الحشرة وتدميرها بسبب خطرها المحتمل على الأنواع المحلية من النحل. ويذكر أن الأسرة قد كشفت يوم الثلاثاء الماضي أن النحلة قد رحلت من منزلهم، حسب ما ذكرته صحيفة «التلغراف» البريطانية.

وتقوم وكالة صحة الحيوان والنبات بالتقاط 4 شرانق متبقية لإجراء اختبارات الحمض النووي. وترتب على ذلك نقاش بين الخبراء حول ما إذا كانت الأنواع الأجنبية التي اكتشفت لأول مرة قبل عشر سنوات فقط تشكل بالفعل تهديداً.

وتحدثت إميليا توي، 19 عاماً: “لقد نصحونا فعلياً بقتلها… نصحوا أمي بالتقاطها وتجميدها. ولكن بعد ذلك لم تظهر، لذلك لم نتمكن من التقاط النحلة”.

بدورها، حذرت جمعية مربي النحل البريطانيين من أن هذا النوع من النحل يمكن أن يدمر السلالات المحلية للنحل من خلال نشر فيروسات فتاكة أو عن طريق التكاثر.

وتقول عائلة توي أن النحلة قد وصلت بالصدفة إلى المملكة المتحدة بعد أن وجدت طريقها إلى إحدى حقائبهم.

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