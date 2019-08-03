وزارة الصحة تنفي سحب دواء “أكلاف أموكسيسيلين أسيد كلافولانيك”

هبة بريس

نفت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة ما نشر بخصوص سحب دواء “أكلاف أموكسيسيلين أسيد كلافولانيك” من الصيدليات.

وافادت المديرية، في بلاغ أنها “لم تأمر بتاتا بسحب دواء “أكلاف 100 ملغرام/ 12.5 ملغراما من نوع المسحوق الموجه إلى الأطفال (قارورة 60 مليلترا) ” ولا أي نوع من هذا المنتوج من الصيدليات”.

وأبرزت أن الصيدليات المغربية لم تتوصل بأي إشعار يحثها على عدم صرف الدواء المعني للمرضى ولا حتى إرجاع جميع الكميات المتوفرة عندها من نفس الدواء لمؤسسات التوزيع الصيدلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مديرية الأدوية تأكدت، بعد القيام بكافة تحرياتها الفورية والتحليلية عن طريق مختبرها الوطني لمراقبة الأدوية ومفتشية الصيدلة التابعين لها، من أن هذا الدواء لا تشوبه أي مشاكل من ناحية الجودة، مشددة على أنها تسهر، وبصفة مستمرة، على ضمان جودة جميع الأدوية المسوقة بالمغرب.

وعبرت مديرية الأدوية والصيدلة عن استنكارها وإدانتها الشديدين لنشر “مثل هذه الاخبار الزائفة”، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى تفعيل كل الإجراءات القانونية والقضائية.

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