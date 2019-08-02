هبة بريس ـ رياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هوية حكم مباراة السوبر الأوروبي بين فريقي تشيلسي وليفربول.

ووفقاً لحساب الفيفا الرسمي على موقع “تويتر”، فإن الفرنسية ستيفاني فيربار ستدير المواجهة التي من المقرر إقامتها يوم 14 أغسطس الجاري في إسطنبول، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.

وأشار الفيفا إلى أن الاعتماد على عنصر نسائي يمثل تاريخاً جديداً في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وتبلغ ستيفاني 35 عاماً وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.

يذكر أن ليفربول يشارك في السوبر الأوروبي بصفته بطلاً لدوري الأبطال، في حين أن تشيلسي هو حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي.