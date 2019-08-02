استئصال ورم يزن أزيد من 14 كلغ من بطن امراة بالرشيدية (صور )

سعيد وعشى - الرشيدية

تمكن الفريق الجراحي المركزي بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية بداية هذا الاسبوع من استئصال ورم كان وراء انتفاخ كبير وواضح على مستوى البطن والحوض ويزن ما يقارب 14 كلغ و800 غرام يملأ تجويف البطن والحوض لمريضة تبلغ من العمر 56 سنة.

وحسب بلاغ صحفي نشرته المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت على صفحتها على الموقع الإجتماعي الفايسبوك، فقد أشرفت الدكتورة الأخصائية في أمراض النساء والتوليد “الولجة فدوى” على هذه العملية المعقدة بمشاركة الفريق الجراحي المركزي المكون من ثلاثة ممرضين “الغيوان مصطفى”، و”كبرو سعيد” و”الحيداوي نزهة”، و”ديوان عبد الحق ” الممرض الأخصائي في التخدير والانعاش .

واضاف نفس البلاغ أنه بعد هذه العملية الجراحية الناجحة، تم استشفاء المريضة وتتبع حالتها الصحية وهي تتماثل للشفاء والتحسن يوما بعد يوم في انتظار نتائج التشريح الطبي للورم.

وجاء في نفس البلاغ أنها المرة الأولى التي يتم فيها استئصال ورم من هذا الحجم الكبير بإشراف من الفريق الجراحي للمركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف دون الحاجة إلى ارسال المريضة إلى أقرب مركز استشفائي جامعي. وأن المركب الجراحي المركزي للمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية يشهد تطورا كبيرا من جانب تأهيل المعدات المستعملة وتجهيز القاعات الجراحية بما يلزمها بغية تقديم خدمات جراحية آمنة للمرضى. كما أن الطاقم الجراحي بهذا المركب يضيف البلاغ أشرف في العديد من المرات على انجاز عمليات جراحية معقدة كانت تجرى فقط بالمراكز الاستشفائية الجامعية وتغني المرضى من معاناة التنقل للمدن التي تتواجد فيها هذه المراكز وفي آجال جراحية مرضية.

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