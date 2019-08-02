درك العطاوية يفك لغز جريمة قتل بعد محاولة طمسها من قبل العائلة

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مثوقة، ان عناصر الدرك الملكي بسرية العطاوية تمكنت ليلة امس الخميس من فك لغز جزيمة قتل شخص على يد ابتاء عمه، اثر وقوع خلاف بينهم بسبب استغلاله لغرفة في منزل يملكه والده.

وتعود تفاصيل الجريمة حسب نفس المصادر، بعد تقدم زوجة الهالك بشكاية لعناصر الدرك بسرية العطاوية تتعلق بظروف وفاة زوجها المسمى قيد حياته (س، ز) والبلغ من العمر حوالي 45 سنة بمستشفى السلامة بمدينة قلعة السراغنة، بعدما تم إشعارها من طرف أعمامه بكونه سقط من أعلى سور بمنزل في ملك والده بدوار أولاد إدريس بجماعة العثامنة، حيث أكدت أنها تشك في ظروف وفاته.

ومن خلال الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالعطاوية، تم اكتشاف الحقيقة حيث أن الضحية تعرض للضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض وذلك يوم 29 يوليوز الماضي بعد منتصف الليل، وذلك على إثر دخول الضحية في شنآن مع عمه المدعو (ز، خ) البالغ من العمر حوالي 60 سنة بسبب استغلاله لغرفة في منزل يملكه والده بالعنوان المذكور أعلاه. وقد تطور الخلاف إلى اعتداء بالضرب والجرح من طرف أبناء الأخير ويتعلق الأمر بالمدعو (ع، ز) من مواليد سنة 1998 وشقيقه المدعو (ح،ز) من مواليد سنة 1996 وكلاهما بدون سوابق عدلية، وقد تم نقل الهالك على متن سيارة إسعاف تابعة لجماعة العثامنة نحو المستشفى الإقليمي دون إخبار السلطات الأمنية، مؤكدين أن الأمر يتعلق بمجرد سقوط عرضي في محاولة منهم من أجل طمس الحقيقة. الى ذلك تم اقتاد الموقوفين صوب مركز الدرك، من اجل تعميق البحث، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، قبل عرضهم امام جنايات مراكش وفق التهم المنسوبة اليهم.

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