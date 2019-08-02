حجز 162 طنا من الأثواب المهربة تفوق قيمتها 17 مليون درهم

هبة بريس

تمكنت الفرقة الوطنية للجمارك، خلال نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، من حجز 162 طن من الأثواب المهربة تفوق قيمتها 17 مليون درهم.

وذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، أنه في إطار تحليل المخاطر، وبناء على معلومات دقيقة حول نشاط شبكة منظمة تنشط في مجال التهريب، قامت الفرقة الوطنية للجمارك خلال نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، بتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية والمديرية الجهوية للدار البيضاء – سطات، وكذا المديرية الجهوية للشرق وتحت إشراف النيابة العامة، بعدة تدخلات ميدانية همت إجراء تفتيش لعدة مخازن تحتوي على بضائع مهربة قامت هذه الشبكة بتخزينها وتوزيعها بكل من الدار البيضاء ووجدة.

وقد أسفرت هذه العملية النوعية، يضيف المصدر ذاته، عن حجز 162 طن من الأثواب المهربة فاقت قيمتها 17 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد مسؤولية كل المتورطين في هذه الشبكة.

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