إسباني يذبح مهاجرا من سيدي إفني بالديار الإسبانية

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ادريس بن براهيم-هبة بريس
حادثة مؤلمة صدمت أسرة أحد أبناء سيدي إفني الذي يعيش بالديار الإسبانية ، و بالضبط بجزيرة لانزروتي ، عندما أخبرت أن ابنها لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الخميس بالمقهى الذي يمتلكه ، بعدما وجه له مواطن إسباني طعنة غادرة من الوراء و قام بذبحه و لاذ بالفرار.
و حسب مصادرنا فإن الجاني هو أحد مستخدمي الضحية بالمقهى المتواجد بجزيرة لانزروتي ، حيث تطور خلاف بينهما الى حادث مميث حيث باغت الإسباني المواطن المغربي بسلاح أبيض .
و فتحت السلطات الإسبانية تحقيقا في الحادث لتحديد ملابسات وقوعه .
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المجموع 2 آراء
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ولد حميدو
في 14:54
جراءم الحسابات في كل مكان و اخطرها التي تقع بين مافيات المخدرات
بنت البلاد
في 17:11
آفينكم يا أيها الدين يتمجدون باسبانيا وأوروبا وبكل ما هو أجنبي. أما حان ألوقت أن تغيرو نظرتكم التعجبية للأوروبيين وخاصة السفاح الاسبانيين? حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفيكم