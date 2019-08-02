إسباني يذبح مهاجرا من سيدي إفني بالديار الإسبانية

ادريس بن براهيم-هبة بريس

حادثة مؤلمة صدمت أسرة أحد أبناء سيدي إفني الذي يعيش بالديار الإسبانية ، و بالضبط بجزيرة لانزروتي ، عندما أخبرت أن ابنها لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الخميس بالمقهى الذي يمتلكه ، بعدما وجه له مواطن إسباني طعنة غادرة من الوراء و قام بذبحه و لاذ بالفرار.

و حسب مصادرنا فإن الجاني هو أحد مستخدمي الضحية بالمقهى المتواجد بجزيرة لانزروتي ، حيث تطور خلاف بينهما الى حادث مميث حيث باغت الإسباني المواطن المغربي بسلاح أبيض .

و فتحت السلطات الإسبانية تحقيقا في الحادث لتحديد ملابسات وقوعه .

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