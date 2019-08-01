الحاجب ..اعتقال شخص ‘شرمل’ جاره المتحرش

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ع محياوي - هبة بريس
تمكنت مصالح الدرك الملكي بالحاجب، من اعتقال شخص ضواحي الحاجب اعتدى على جاره بالضرب والجرح على مستوى أنحاء جسده وقطع جزءا من أنفه مخلفا له أضرارا جسيمة نقل على إثرها إلى المستشفى الاقليمي بالحاجب لتلقي العلاجات الضرورية .
وبحسب مصادر ” هبة بريس” فالمشتبه فيه كان في حالة هستيرية حينما اعتدى على جاره ، بسبب تكرار تحرشه بزوجته مستغلا غيابه المستمر .
وقد تم وضع المشتبه فيه ، تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه والإستماع إليه في محضر قانوني، تحت إشراف النيابة العامة، وتمت إحالته رفقة عاشق زوجته على العدالة بالمحكمة الإبتدائية مكناس .
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المجموع 3 آراء
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مغربي مسلم
في 00:52
يجب معاقبة المتحرش الجبان وإطلاق سراح الزوج لأنه كان في حالة دفاع عن شرفه
جومياء
في 06:45
يجب وضع المتحرش في السجن. هناك قانون ضد التحرش و يجب تمتيع الزوج بالضروف التخفيف القصوى لأنه دافع عن كرامته.
قنفود
في 07:09
يتحرش بزوجته وماذا تريدون منه؟ ان يصمت، ان صمت فقد رضي به، ماعندي مانسالك الهراوا خير دواء لهذا الداء
عبد العلي
في 07:24
عبر عليه فين ما كان شي كلب كيتحرش بعيالات الرجال خاصو يتشرمل