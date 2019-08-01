“عبد الفتاح اللبار” يقدم أوراق إعتماده سفيرا للرباط لدى دولة المكسيك

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

في إطار التعيينات الجديدة لسفراء المغرب في عدد من الدول،إستقبل مدير التشريفات بوزارة الخارجية المكسيكية”خوان كارلوس لارا” يوم الإثنين الماضي بمقر الوزارة سفير المملكة المغربية “عبد الفتاح اللبار” المعين حديثا لدى دولة المكسيك، إذ سلمه رسميا أوراق إعتماده على رأس الديبلوماسية المغربية بالولايات المتحدة المكسيكية.

وفي هذا الصدد أبرز “عبد الفتاح اللبار” للديبلوماسي المكسيكي عن الإهتمام الذي يوليه الملك لروابط الصداقة والإحترام التي تجمع البلدين، مؤكدا في الوقت ذاته أن المغرب ملتزم بالإتفاقية المبرمة مع الجانب المكسيكي لتقوية العلاقات وذلك من خلال التعاون المشترك في كل الميادين السياسية منها والإقتصادية إضافة إلى الجانب الإقتصادي.

وكان “عبد الفتاح اللبار” قد أستقبل في وقت سابق من طرف الملك رفقة سفراء آخرون عينهم محمد السادس في عدد من عواصم العالم،كل حسب إمكانياته الديبلوماسية في الرقي بالعلاقات الثنائية بين المغرب ودول أخرى سيما تلك التي تعتبر متذبذبة في مواقفها تجاه قضيتنا الوطنية الأولى كدولة المكسيك المعترفة أصلا ب”البوليساريو”دون أن تتغير مواقفها بتغيير السفراء منذ سنوات عديدة، الشيء الذي يطرح تحديا كبيرا أمام السفير المغربي الجديد .

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