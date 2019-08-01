خدمة توصيل المشروبات الكحولية تثير الجدل بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

أثارت صفحة تقدم خدمة النقل والتوصيل للمواد الكحولية السريعة، الجدل في اوساط رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك .

وظهرت الصفحة المثيرة للجدل خلال الساعات الماضية بين مستخدمي الفايسبوك تحمل اسم service livraison d’alcools à domicile ” تقدم خدمة توصيل المشروبات الكحولية كخدمة سريعة.

وخلقت هذه الصفحة موجة غضب واسعة في اوساط الشارع المراكشي ، مطالبين من السلطات المختصة التدخل للحد من هذا النشاط المثيل للجدل

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