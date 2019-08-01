تقرير يكشف حجم النقود المزورة بالمغرب في عام واحد

هبة بريس ـ القسم الاقتصادي

كشفت معطيات رسمية عن رصد مليون و400 ألف درهم (أزيد من 154 ألف دولار) من الأوراق المالية المزورة في المغرب خلال سنة 2018.

ووفق ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2018، والذي تم الكشف عنه مؤخرا، فقد تم رصد 9074 ورقة مزورة بقيمة 1.4 مليون درهم سنة 2018، مشيرا إلى تسجيل تراجع في عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها خلال السنة الماضية بنسبة 7%.

ويوضح التقرير أن أكثر عمليات التزوير تستهدف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بنسبة 63%، بينما كانت الأوراق الصادرة سنة 2002 هي الأكثر عرضة للتزوير بنسبة 48%.

وعن النقود التي أصدرها بنك المغرب خلال السنة الماضية، يبرز التقرير أنه تم إخراج 516 مليون ورقة بنكية مغربية و525 مليون ورقة بنكية أجنبية.

تبعا لذلك، فقد بلغ مجموع الأوراق البنكية المطبوعة أكثر من مليار ورقة، بينما بلغ عدد القطع النقدية التي تم إنتاجها خلال الفترة نفسها 80.5 مليون قطعة.

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