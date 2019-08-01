تونس.. إحباط “مخطط إرهابي” استهدف مطار تونس قرطاج

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي اليوم الخميس أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة.

وقال الفوراتي في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم” المحلية التونسية، إن أجهزة وزارة الداخلية “تمكنت عقب عمليات شارع الحبيب بورقيبة والقرجاني وحي الانطلاقة في نهاية يونيو الماضي من إيقاف عدد من المتهمين”.

وأضاف أنه بين المتهمين أشخاص كانوا يحاولون استهداف المطار، ومتهمون آخرين كانوا يحملون “مخططات أخرى حاولت استهداف سلامة البلاد”.

وأكد أن الوضع الأمني في البلاد “مستقر”، داعيا في نفس الوقت إلى المزيد من اليقظة.

يذكر أن السلطات التونسية فرضت منذ بداية يوليو الماضي إجراءات وتدابير أمنية استثنائية داخل مطار قرطاج الدولي وفي محيطه، لا تزال مرعية حتى الآن.

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