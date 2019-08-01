“قطاع طرق” يعتدون على المواطنين ب”الاوطوروت” .. والجنرال حرمو خارج التغطية

لبنى ابروك - هبة بريس

لا حديث بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، سوى عن حوادث الاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها عدد من مستعملي الطريق السيار بمعظم مناطق المملكة.

مصادر متطابقة، أفادت أن عددا من السائقين تعرضوا لاعتداءات جسدية خطيرة وخسائر مادية مهمة، جراء اعتراض سبيلهم من قبل قطاع الطرق بالطريق السيار.

وأفاد شهود عيان، أن الطريق السيار الرابطة بين مدينة القنيطرة وطنجة شهدت حوادث رشق للسيارات بالاحجار ومواد حديدية، لعرقلة سيرهم وسرقة ما بحوزتهم.

وأضاف ذات الشهود، أن قطاع الطرق المنتشرين في النقط التي تعرف غيابا تاما لعناصر الدرك الملكي، ينصبون كمينا محكما للمارة، لاصطياد “فرائسهم” والتفنن في الاعتداء عليهم وسرقة ما بحوزتهم من أموال وممتلكات شخصية.

وتابع الشهود، أن الطريق الرابطة بين مدينة الناظور واقليم جرسيف شهدت بدورها حوادث اعتداءات خطيرة، لافتين أن عددا من أبناء الجالية المقيمين بجهة الشرق، سجلوا شكايات بتعرضهم للسرقة والاعتداء.

وأكد نفس الشهود، أن عددا من النشطاء أطلقوا نداءات استغاتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لايقاظ مصالح الدرك الملكي للقيام بعملهما وتجنب وقوع حوادث وفواجع لا تحمد عقباها.

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