فريق كبير يدخل على خط التعاقد مع زياش

هبة سبور – شفيق عنوري

دخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على خط التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مصادر صحفية فرنسية، أن إدارة النادي الباريسي، وضعت اسم زياش رفقة 4 لاعبين آخرين، تهدف إلى ضمهم خلال الميركاتو الحالي.

وأضافت المصادر السابقة، أن اقتراب الفريق الفرنسي من السماح لنيمار بالمغادرة، دفع مسؤولي النادي إلى البحث عن بديل مناسب للاعب، وقد وضعوا زياش ضمن الأسماء المرشحة للإتيان في الصيف الحالي.

وإلى جانب زياش، فقد وضعت إدارة سان جيرمان الأسماء التالية لتعويض الرحيل المرتقب لنيمار: باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، بول بوغبا صانع متوسط ميدان مانشستر يونايتد، ميلونكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو، ساديو ماني مهاجم ليفربول.

وكان زياش قد خطف أنظار كبار أوروبا، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع أياكس في الموسم الماضي، حيث قاده إلى التتويج بالثنائية المحلية والوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتوج مع الفريق بداية الموسم الحالي، بكأس السوبر المحلي.

وسبق لزياش أن عبر عن رغبته في الرحيل عن أياكس في الصيف الحالي، بشرط أن يتلقى عرضا من فريق أوروبي كبير، وهو ما أكده أيضا المدير الرياضي للنادي الهولندي، مارك أوفرماس، الذي سبق وقال إنه لا يمانع مغادرة حكيم في الميركاتو الراهن، شريطة أن يأتيه عرض من نادي كبير.

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