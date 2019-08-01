مدينة العيون : تجربة ذكية في مجال تدبير الإنارة العمومية

ادريس بوريحان-هبة بريس

في تجربة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني حيث تبنت مدينة العيون التجربة الأمريكية في تدبير مرافق الجماعة, عبر أحدث الحلول الذكية و بإعتماد تكنولوجيا التحكم و التواصل الكهربائي في مجال الانارة CEI 61850 .

و قد انطلق قبل أيام العمل بغرفة التحكم والمراقبة المركزية المتواجدة بمقر الجماعة الجديد والتي تتحكم وتراقب كل أعمدة الإنارة العمومية بالمدينة و جميع سيارات وأليات و شاحنات الجماعة المرتبطة بالأقمار الاصطناعية عبر GPS بالإضافة الى تزويد مختلف الساحات العمومية و الإدارات التابعة للبلدية بكاميرات المراقبة .

وفيما يخص الإنارة العمومية فإن نظام التحكم عن بعد المرتبط بغرفة المراقبة يكون عبر شرائح وبطائق ذكية بدأ تعميمها على مختلف المصابيح بالمدينة وهو ما سيمكن من مراقبة إشتغال الإنارة العمومية 24 على 24 ساعة و الإنذار في حالة إنطفاء الإنارة العمومية ليلا و أيضا في حالة إشتغال الانارة العمومية نهارا و بوقوع أي عطب في شبكة الانارة مع تحديد نوع العطب.

و تمكن هذه التقنيات من سرعة الاستجابة لمعالجة الأعطاب و تجويد خدمة الانارة العمومية علاوة على ترشيد نفقات الاستهلاك و الصيانة و التدخل قبل وقوع العطب في بعض الحالات

يشار إلى أن نسبة تغطية كل أحياء وأزقة وشوارع مدينة العيون فيما يخص الإنارة العمومية هو 100/100 .

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