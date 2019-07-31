مكناس .. شجار بين شخصين من ذوي السوابق العدلية ينتهي بجريمة قتل

ع محياوي - هبة بريس

أفاد مصدر هبة بريس أن شجار نشب بين شابين عشية اليوم الأربعاء 31 يوليوز 2019، بحي أناسي بمكناس ، تحول إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب في عقده الثاني.

وأضاف ذات المصدر، أن الخلاف وقع بين الطرفين بسبب بيع الخمور ، تطور إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف الجاني ، بعدما وجه طعنة قاتلة للضحية .

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المصالح الأمنية حلت بمكان الجريمة فور توصلها بإخبارية في الموضوع، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة.

وقد تم نقل الضحية صوب المستشفى الاقليمي محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية إلا أن الأقدار عجلت بوفاته حسب ذات المصدر ، ليتم تحويل جثته إلى مستودع الأموات التابع لذات المستشفى من أجل إخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

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