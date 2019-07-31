بوليف : خطاب الملك كان واضحا في دعوته للقطع مع اقتصاد الريع

هبة بريس ـ الرباط

دافع محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، عن المنافسة الشريفة وتطبيق القانون في مجال الاستثمار، موضحا أنه حين يتعلق الأمر بمصالح الدولة، فلا صداقات ولا علاقات.

وقال بوليف في تدوينة نشرها بصفحته الفيسبوكية، إن “أحد الراغبين في الاستثمار في قطاع النقل البحري، منذ سنتين، يشيع المغالطات ويدفع بعض وسائل الإعلام (… ) للكذب علي جهارا نهارا…”، مؤكدا أن جوابه يتسم بالوضوح في هذا المجال، “فلا صداقات ولا علاقات عندما يتعلق الأمر بالصفقات العمومية ومصالح الدولة”.

وذكر بوليف أنّ “الاستثمار في قطاع النقل البحري يتطلب احترافية عالية ورصيدا مهنيا معتبرا، وكذلك رأسمالا كافيا لمجاراة المنافسين والحفاظ على مردودية كافية للاستمرار..”، مضيفا أن وزارته أطلقت عدة طلبات إبداء اهتمام دون أن يتقدم من تتوفر فيه المواصفات المناسبة.

وقال كاتب الدولة، إن المستثمر المعني بهذه التدوينة، “أعطى ملفه لبرلماني أول (من حزب معين) ليدافع عنه، ثم بعد ذلك سلمه لبرلماني ثاني (من حزب ثاني) كشريك، ثم طرحه برلماني (من حزب ثالث) في أسئلة لرئيس الحكومة، ثم طرحه برلماني (من حزب آخر) وذكرني بالاسم، أمام رئيس الحكومة بالمستشارين”.

واسترسل بوليف، طلب من المستثمر المقصود، تجهيز ملفه، “قلت لهم وله بالحرف؛ إذا أردت الاستثمار، جهز ملفك جيدا ومرحبا بك في طلب إبداء الاهتمام…”، والتقدم إلى مصالح الوزارة دون تردد، مضيفا أنه لا يمكنه المفاضلة بين مستثمر وآخر، مهما علا منصبه أو مركزه.

وأشار كاتب الدولة إلى أن خطاب الملك بمناسبة عيد العرش كان واضحا في دعوته وتأكيده على ضرورة القطع مع اقتصاد الريع، لذلك يضيف بوليف “لا يمكن منح ترخيص لصاحب هذا الاستثمار الذي يريد استعماله كورقة رأسمال ليخرج باخرته المشترات بالمزاد العلني، والتي لم يتم أداء أجور مستخدميها لحد الآن”

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