محلل سياسي : كتاب الدولة ..” زواج ابيض ” واشباع لـ ” لَهطة الاستوزار “

هبة بريس ـ الرباط

وصف المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، وجود كتاب الدولة بحكومة سعدالدين العثماني بـ”الزواج الأبيض”، الذي لا يمكن تحريمه أو تحليله.

وقال الشرقاوي في تدوينة فايسبوكية :” لايختلف اثنان أن وجود كتاب الدولة في الحكومة كعدمه، وحضورهم كغيابهم، فهم كالزواج الأبيض، ليس حلالا وليس حراما”.

وأضاف:” فالجميع يعلم أن حضورهم خلال تشكيل الحكومة في أبريل 2017، لم يأت إلا لأمرين اثنين؛ إشباع لهطة الاستوزار لدى مكونات التحالف وتحقيق رغبات الزعماء، وضمان حضور صوري وبروتوكولي للمرأة حتى يقال عن حكومة العثماني إنها ضمت 20 % من النساء ولو في مناصب شكلية”.

وتابع ذات المحلل السياسي:”اليوم أظهرت الحصيلة أن جيش كتاب الدولة مجرد كذبة وبروباغاندا. فالكل يعلم أن بإمكان العثماني على حين غرة إنهاء مهام جميع كتاب الدولة دون أن يطرأ أي تغيير وارتباك على سير سيارة الحكومة المهترئة أصلا…. لذلك لا يمكن أن تستمر حكومة بأربعين وزيرا و12 كاتب دولة و39 كاتب عام وكأننا في دولة عظمى”.

وختم الشرقاوي تدوينته بالقول:” أتمنى أن ننتهي من هذا العبث خلال التعديل المقبل”.

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