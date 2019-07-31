إدارة الجمارك تجري عملية تنقيلات واسعة في صفوف أعوانها بميناء طنجة المتوسط‎

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها الجيدة الإطلاع أن حملة تنقيلات واسعة شملت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، إذ بلغ عدد الذين شملتهم اللائحة أزيد من 83 موظفا تم توزيعهم على مختلف المعابر الحدودية بالشمال وخصوصا ميناء الناظور الذي نال حصة الأسد من التعيينات.

وتأتي هذه الحملة السابقة من نوعها في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تنهجها الإدارة العامة للجمارك منذ تعيين السيد “نبيل لخضر” مديرا عاما عليها.

ذات المصادر اكدت ان تلك التنقيلات ليست ذات طابع تأذيبي أو عقابي،وإنما تدخل في سياق إعادة الإنتشار ومراعاة بعض الحالات الإنسانية والإجتماعية لرجال الجمارك ، سيما وان ميناء طنجة المتوسط عرف قفزة نوعية في خدماته الجمركية على الخصوص وسجل إرتياحا كبيرا في نفوس مغاربة العالم سيما بعد الإنتقال التكنولوجي نحو الرقمنة في جميع الإجراءات المتعلقة بالإستيراد المؤقت للسيارات وغيرها ، إذ باتت الممرات شبه فارغة عكس ما كان عليه الوضع خلال السنوات الماضية أثناء العطل الموسمية او عملية العبور “مرحبا”.

وكان معبر باب سبتة المحتلة قد عرف يوم أمس الثلاثاء إستنفارا كبيرا بسبب الزيارة المفاجئة التي قام بها المدير العام للجمارك والتي تزامنت مع وجوده ضمن كبار المسؤولين المركزيين بمناسبة الإحتفالات بعيد العرش المجيد الذي نظم بمدينة الحمامة البيضاء، فيما ربطت مصادر أخرى زيارة المدير العام للجمارك بالحملة المسعورة التي تشنها بعض الجهات ضد مسؤول جمركي نزيه “ط” يعمل بالمعبر المذكور بعدما أبان عن صرامة غير مسبوقة في التعامل مع الأعوان ومافيا التهريب على حد سواء.

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